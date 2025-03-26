Мирра Андреева опустится на седьмую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Майами
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Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева при следующем пересчёте рейтинга WTA переместится с шестой строчки на седьмую. В live-рейтинге по ходу турнира категории WTA-1000 в американском Майами Андреева пропустила вперёд седьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини, которая продолжает борьбу на стадии полуфинала.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 01:10 МСК
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
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|3
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|2
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|6
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Ранее посеянная в Майами под 11-м номером Мирра Андреева в матче третьего круга уступила 17-й в мировом рейтинге Аманде Анисимовой из США (17-й посев) — 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Паолини в четвертьфинале обыграла 34-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.
Видео: Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами
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