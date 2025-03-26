Мирра Андреева опустится на седьмую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Майами

Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева при следующем пересчёте рейтинга WTA переместится с шестой строчки на седьмую. В live-рейтинге по ходу турнира категории WTA-1000 в американском Майами Андреева пропустила вперёд седьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини, которая продолжает борьбу на стадии полуфинала.

Ранее посеянная в Майами под 11-м номером Мирра Андреева в матче третьего круга уступила 17-й в мировом рейтинге Аманде Анисимовой из США (17-й посев) — 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Паолини в четвертьфинале обыграла 34-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

Видео: Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами