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Мирра Андреева опустится на седьмую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Майами

Мирра Андреева опустится на седьмую строчку рейтинга WTA по итогам «тысячника» в Майами
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Шестая ракетка мира 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева при следующем пересчёте рейтинга WTA переместится с шестой строчки на седьмую. В live-рейтинге по ходу турнира категории WTA-1000 в американском Майами Андреева пропустила вперёд седьмую ракетку мира итальянку Жасмин Паолини, которая продолжает борьбу на стадии полуфинала.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 01:10 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини

Ранее посеянная в Майами под 11-м номером Мирра Андреева в матче третьего круга уступила 17-й в мировом рейтинге Аманде Анисимовой из США (17-й посев) — 6:7 (5:7), 6:2, 3:6. Паолини в четвертьфинале обыграла 34-ю ракетку мира Магду Линетт из Польши — 6:3, 6:2.

Календарь турнира WTA-1000 в Майами
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Видео: Мирра Андреева потренировалась с Игой Швёнтек в Майами

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