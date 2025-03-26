Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 25 на 26 марта

В ночь с 25 на 26 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвертьфинала соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/4 финала. Результаты матчей 25-26 марта:

Арина Соболенко (Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 7:5

(Беларусь) — Чжэн Циньвэнь (Китай) — 6:2, 7:5 Жасмин Паолини (Италия) — Магда Линетт (Польша) — 6:3, 6:2

Таким образом, Соболенко и Паолини сыграют между собой в полуфинале турнира в Майами.

Соревнования в Майами проходят с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой «тысячника» является американка Даниэль Коллинз.

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