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Соболенко повторила достижение, ранее покорявшееся лишь Граф, Хингис и Серене Уильямс

Соболенко повторила достижение, ранее покорявшееся лишь Граф, Хингис и Серене Уильямс
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче с девятую ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь (6:2, 7:5) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) повторила достижения троих знаменитых теннисисток — Штеффи Граф, Мартины Хингис и Серены Уильямс. Об этом сообщает OptaAce.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Чжэн Циньвэнь
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь

По информации источника, Собаленко стала четвёртой теннисисткой, которая в одном году вышла в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе и в Майами, будучи первой ракеткой мира после Граф, Хингис и Серены Уильямс.

Напомним, в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Соболенко встретится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.

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