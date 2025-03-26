Соболенко повторила достижение, ранее покорявшееся лишь Граф, Хингис и Серене Уильямс
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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче с девятую ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь (6:2, 7:5) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) повторила достижения троих знаменитых теннисисток — Штеффи Граф, Мартины Хингис и Серены Уильямс. Об этом сообщает OptaAce.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 03:40 МСК
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
По информации источника, Собаленко стала четвёртой теннисисткой, которая в одном году вышла в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе и в Майами, будучи первой ракеткой мира после Граф, Хингис и Серены Уильямс.
Напомним, в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Соболенко встретится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.
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