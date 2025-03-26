«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 25 на 26 марта
В ночь с 25 на 26 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).
Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). Четвёртый круг. Результаты матчей с 25 на 26 марта мск:
- Григор Димитров (Болгария, 14) — Брэндон Накашима (США, 31) — 6:4, 7:5
- Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США, 24) — 4:6, 6:2, 4:6
- Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — 4:6, 2:6
- Тейлор Фриц (США, 3) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:5
- Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 2:6, 2:6
- Алекс де Минор (Австралия, 10) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 3:6, 6:7 (7:9)
- Томаш Махач (Чехия, 20) — Якуб Меншик (Чехия) — отказ Махача
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