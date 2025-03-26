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«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 25 на 26 марта

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 25 на 26 марта
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В ночь с 25 на 26 марта мск в Майами (США, штат Флорида) завершился очередной игровой день хардового теннисного турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей (победители в парах выделены курсивом).

Календарь "Мастерса" в Майами
Турнирная сетка "Мастерса" в Майами

Теннис. Турнир категории «Мастерс» в Майами (США). Четвёртый круг. Результаты матчей с 25 на 26 марта мск:

  • Григор Димитров (Болгария, 14) — Брэндон Накашима (США, 31) — 6:4, 7:5
  • Гаэль Монфис (Франция) — Себастьян Корда (США, 24) — 4:6, 6:2, 4:6
  • Каспер Рууд (Норвегия, 5) — Франсиско Серундоло (Аргентина, 23) — 4:6, 2:6
  • Тейлор Фриц (США, 3) — Адам Уолтон (Австралия) — 6:3, 7:5
  • Лоренцо Музетти (Италия, 15) — Новак Джокович (Сербия, 4) — 2:6, 2:6
  • Алекс де Минор (Австралия, 10) — Маттео Берреттини (Италия, 29) — 3:6, 6:7 (7:9)
  • Томаш Махач (Чехия, 20) — Якуб Меншик (Чехия) — отказ Махача

Видео: Теннис — главные события 2025 года

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