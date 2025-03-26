«Мячи были очень тяжёлыми». Соболенко оценила победу над Циньвэнь в 1/4 финала Майами

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала победу над китаянкой Чжэн Циньвэнь в четвертьфинале на турнире категории WTA-1000 в Майами (США).
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«Я очень довольна тем, на каком уровне играла в первом сете. Во втором сете, я думаю, мы по какой-то причине не смогли приспособиться к мячам. Может быть, потому что матч проходил в позднее, мячи становились очень тяжёлыми и большими, поэтому у нас обеих были проблемы с подачами (во втором сете на двоих было семь брейков на подачах. — Прим. «Чемпионата).
Рада, как я справилась со своими эмоциями. И хотя моя подача не работала лучшим образом, я всё равно боролась за каждое очко и очень горжусь этим», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Майами.
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