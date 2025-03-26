«Мне нравился Неймар». Кузнецова – о любви к футболу и общении с «Барселоной»

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова в беседе с нападающим «Краснодара» Фёдором Смоловым рассказала о своей любви к футболу.

— Насколько я знаю, что ты родом из Ленинграда, команда «Зенит», жила в Испании. Расскажи вообще, как часто смотришь футбол и какое место он в твоей жизни занимает или занимал.

— Я всегда говорю, что я люблю больше играть в футбол, но не на большом поле, большим мячом. Я больше люблю играть теннисным мячом в квадратике, ну, что-то делать с мячом, двигаться, чем смотреть. Но, конечно же, в Питере всегда ходила на «Зенит, потом», когда переехала в Барселону и стала хорошо играть, меня стали приглашать на «Камп Ноу», то есть в президентскую ложу, знакома там с президентом клуба, мне дарили, когда я выиграла какие-то турниры, футболку «Барселоны».

Расскажу такую историю, что перед «Ролан Гаррос» меня пригласили в ложу и президент сказал: «Ты любишь играть, приходи к нам на тренировку». А в то время в команде играли Неймар, Месси. Мне нравился в своё время Неймар. Я говорю: «Да-да, конечно». Говорю: «Может быть, лучше мне подпишут все футболку?» Говорят: «Да-да, конечно». Забрали подаренную футболку. Я уехала, потом были турниры перед «Ролан Гаррос». И потом я забыла и про тренировку, и про футболку. В общем, через года полтора я им написала, говорю: «Может, футболка моя осталась? И как бы мне вернули?»

— А там «Барселона», Кузнецова, соответственно, правильно?

— Да, Кузнецова, да. Меня спрашивали, какой номер я хочу на спине. Мне то единицу делали почему-то, потом я узнала, что единица — это вратарь…

— Нет, ну подожди, может быть, привязка, например, к номеру твоему в рейтинге?

— Ну, я не была номер один, к сожалению, поэтому не могу как свой атрибут использовать номер один. Но мой номер 27, мне он очень нравится. И я просила потом делать 27, то есть у меня есть и единица, и 27, дарили футболку тоже на стадионе «Зенит» раньше. Кстати, чаще я хожу уже на «Динамо», потому что приглашают, и мне очень нравится, как ребята общаются, стадион нравится, потому что очень удобно заезжать, плюс Михаил Эрнестович большой поклонник «Динамо». Поэтому иногда езжу, навещаю «Динамо», мне очень нравится, — сказала Кузнецова в подкасте «Smol Talk».