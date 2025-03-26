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«Я более опытна». Арина Соболенко — о разгромном счёте личных встреч с Чжэн Циньвэнь

«Я более опытна». Арина Соболенко — о разгромном счёте личных встреч с Чжэн Циньвэнь
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Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила, почему ведёт с разгромным счётом 5-0 в личных встречах с китаянкой Чжэн Циньвэнь.

«Я более опытна и знаю, как играть против неё. Когда ведёшь с таким счетом против кого-то, становится психологическим. С ней всегда тяжело и никогда не легко. Это не так, что я выхожу на корт со 100-процентной уверенностью, что в этот раз я опять выиграю. В спорте так не работает. Я соревнуюсь и показываю свой лучший теннис, лучший боевой дух. Пока что всё идёт по моему пути», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Майами.

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