«Из Англии, красавица». Кузнецова — о сексуализации женского тенниса на примере Радукану

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о сексуализации женского тенниса и спорта в целом.

— Ты упомянула сейчас в контексте сравнения с Машей Шараповой момент, условно, что у неё другая фактура и так далее, она там выглядела иначе. Женский теннис — он сексуализирован всё-таки или нет?

— Конечно, 100%. То есть смотри, сейчас такие яркие кейсы, например, Радукану. Есть такая англичанка-девочка, она выиграла один турнир US Open, как-то так случилось. Я не верю в случайности, всё равно, чтобы победить на «Большом шлеме», надо пройти очень много всего. Как минимум, это семь матчей с лучшими, топовыми спортсменами и семь матчей не подряд, ты день через день играешь. Конечно, сначала ты можешь начать турнир и быть неуверенным в себе, но с каждым матчем твоя уверенность растёт. Однако у соперника, который дойдёт до финала тоже, то есть каждый выиграл по шесть матчей, весомый результат.

Продержишься ли ты на этом уровне далее, непонятно. Вот она не продержалась, посмотрим, если дальше она добьётся результатов, но она выиграла этот «Большой шлем», и сейчас у неё самые большие контракты в теннисе. Например, я видела статистику с этого US Open, который Арина Соболенко выиграла, первая ракетка мира, а у Радукану чек больше чуть ли не в два раза! Она из Англии, и она красавица. Конечно, я вот первая в мире по юниорам была, мне было 16 лет. До 18 была другая американка, Эшли Харклроуд, у неё контракт был с Nike, вроде бы говорили тогда, $ 300 тыс… А я покупала свою одежду сама. То есть мне даже не давали её. Ну, вот такая разница просто, вот и всё. Это как бы есть.

— Ну, здесь, может быть, ещё какая-то национальная принадлежность, потому что она американка, как ты говоришь, была, и главный офис Nike — это всё равно в Америке, может быть, у них там какая-то поддержка своих спортсменов.

— Это всё в совокупности. Ну да. То есть и это, и она была красотка, она блондинка, красивая, в каком-то там клипе она снялась ещё, и они пиарят это иначе. У меня потом была девочка-пиарщица, она в Лос-Анджелесе с селебами работает, и говорит: «Давай жить там, ходить на эти мероприятия, и тебя будут тут пиарить». Я говорю: «Слушай, я как-то не готова в Америке жить». Мне, в принципе, в целом, до определённого возраста, было и в Испании сложно жить, и потом я просто решила, что я хочу вернуться домой, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.