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Джокович: если Серена говорит, что удар неплохой, по стандартам остальных он потрясающий

Джокович: если Серена говорит, что удар неплохой, по стандартам остальных он потрясающий
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович высказался о присутствии на своём четвертьфинальном матче на «Мастерсе» в Майами (США) победителя US Open — 2009 аргентинца Хуан-Мартина дель Потро и 23-кратной чемпионки мэйджоров американки Серены Уильямс.

«Я был поражён! Было потрясающе видеть сначала дель По, давнего друга и соперника. Очень рад, что он был в моём боксе впервые. Хочу поблагодарить его за то, что пришёл.

Серена, это был сюрприз. Я не знал. После одного из моих обводящих ударов по линии я спросил у неё, как он ей. Она сказала: «Да, неплохо». Если Серена говорит, что удар был неплохой, значит по стандартам остальных он был потрясающий. Здорово, что они пришли», — приводит слова Джоковича сайт ATP.

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