Кузнецова – о поведении Бублика: он делает это для хайпа, создает шоу, люди его любят

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась об австралийце Нике Кирьосе и Александре Бублике из Казахстана, известными своим скандальным поведением.

— Ощущение, что сейчас больше спортсмены и атлеты как-то ругаются с судьями и взаимодействуют, нежели было раньше.

— Ты знаешь, мне кажется, что сейчас вот есть два персонажа в нашем теннисе. Это Бублик и Кирьос. И мне кажется, они это делают специально.

— Нет, ну Бублик, мне кажется, 100% такое, на публику играет.

— Бублик копирует Кирьоса. Он им и вдохновляется, он сам это не отрицает, и копирует. И они это делают для хайпа. Вот реально, для шоу. Мне это понять сложно, потому что у меня психология совершенно иная. Но они создают шоу, и люди их любят. То есть они ругаются для этого, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.