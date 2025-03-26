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Кузнецова – о поведении Бублика: он делает это для хайпа, создает шоу, люди его любят

Кузнецова – о поведении Бублика: он делает это для хайпа, создает шоу, люди его любят
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась об австралийце Нике Кирьосе и Александре Бублике из Казахстана, известными своим скандальным поведением.

— Ощущение, что сейчас больше спортсмены и атлеты как-то ругаются с судьями и взаимодействуют, нежели было раньше.
— Ты знаешь, мне кажется, что сейчас вот есть два персонажа в нашем теннисе. Это Бублик и Кирьос. И мне кажется, они это делают специально.

— Нет, ну Бублик, мне кажется, 100% такое, на публику играет.
— Бублик копирует Кирьоса. Он им и вдохновляется, он сам это не отрицает, и копирует. И они это делают для хайпа. Вот реально, для шоу. Мне это понять сложно, потому что у меня психология совершенно иная. Но они создают шоу, и люди их любят. То есть они ругаются для этого, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.

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