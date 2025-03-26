Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче в Майами с Паолини

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о предстоящем полуфинальном матче на турнире категории WTA-1000 в Майами (США), в котором встретится с итальянкой Жасмин Паолини.

«В свой выходной я поработаю над тем, что не получилось в четвертьфинале, а также подстрою свою игру под Жасмин. Опять же, она отличная теннисистка. У нас было много хороших матчей в прошлом, и это будет отличная битва. Постараюсь показать свой лучший теннис в следующем матче», — приводит слова Соболенко сайт турнира в Майами.

В счёте личных встреч теннисисток Соболенко лидирует с минимальным перевесом — 3-2.