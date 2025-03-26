«Давайте не будем давать детям такой выбор». Кузнецова – о трансгендерах* в спорте

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что придерживается традиционных ценностей.

— А что ты думаешь по поводу феминизма вообще? Ты как? Ты в фем-повестке? Ты топишь?

— Нет, я особо… Сейчас меня феминистки все убьют (смеётся). Я, наверное, более старомодная. Я не за патриархат, конечно же. Ну, я считаю, что женщинам…

— Традиционные ценности.

— Да, я за традиционные ценности. Вот как раз мы приходим от того, что женский вид спорта и мужской, за то, что сейчас принято считать за границей нормальным, вот смена пола, например, и также вот про эту боксёршу, которая на Олимпийских играх была в новостной повестке.

— Да, но насколько я понял, что у неё просто повышенный тестостерон был, Она вроде не… Ну, в итоге, не делала операцию.

— Нет-нет-нет, там в итоге непонятно, потому что у неё какие-то… Я не очень разбираюсь в терминах медицины, но у неё какие-то хромосомы были мужские обнаружены. В общем, что-то там не было легальным. Просто хочется, чтобы женщины оставались женщинами, а мужчины оставались мужчинами. И если там кто-то хочет сменить пол, это их выбор, ну, давайте детям не будем давать такой выбор.

— И в спорт не будем допускать, да? Тем более на Олимпиаду этих ребят, чтобы они соревновались на равных.

— Конечно, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.

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