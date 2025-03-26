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«Хочется, чтобы травмы прошли». Светлана Кузнецова — о возможном возобновлении карьеры

«Хочется, чтобы травмы прошли». Светлана Кузнецова — о возможном возобновлении карьеры
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о возможном возобновлении карьеры. Последний матч она провела в 2021 году на Уимблдоне.

— Ты не объявляешь о завершении карьеры официально? То есть мы тебя ждём на каком-то турнире, или как?
— Это второй по популярности вопрос (смеётся). Слушай, вообще хочется, чтобы травмы прошли. Вот честно, летом только я пришла в себя, у меня были разные операции, поймала какой-то дзен, кайф, начала бегать, кататься на роликах, вошла в форму, и у меня уже была надорвана задняя мышца, я как раз из-за неё решила приостановить карьеру, потом восстанавливала её долго.

— А что у тебя с задней мышцей?
— Я на турнире в Мадриде делала разминку, уже размялась, делала махи ногой, и у меня просто хрустнуло под ягодицей, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.

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