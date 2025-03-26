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«Синнер очень помог». Жасмин Паолини — об успехах итальянского тенниса

«Синнер очень помог». Жасмин Паолини — об успехах итальянского тенниса
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Седьмая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини высказалась об успехах игроков из Италии в женском и мужском турах.

«Янник очень помог. У нас есть первая ракетка мира, это невероятно для Италии. Теннис очень развивается. Мы всё больше верим, что можем добиться больших результатов, потому что видим, как это получается у других игроков. Когда я разминалась, рядом были Лоренцо (Музетти) и Маттео (Берреттини). Здесь много итальянцев, это приятно», — приводит слова Паолини Punto de Break.

Жасмин Паолини вышла в полуфинал турнира WTA-1000 в Майами (США), где сыграет с белоруской Ариной Соболенко.

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