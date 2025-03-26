Кузнецова – о Шараповой: ментальность у неё больше американская, но она очень приветливая

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова рассказала об общении с пятикратной чемпионкой мэйджоров Марией Шараповой.

— Даже какое-то время мы с Машей Шараповой играли в сборной. Но ей тяжело прям было играть в России. Я прям себя видела в ней.

— Но она потому что просто выросла в другой ментальности. Она больше американка по своему мировоззрению.

— Я никогда с ней это не обсуждала. Мне кажется, у нее такая же история была, как у меня. То есть уехали из России, в теннис заиграли за рубежом, и потом, когда сюда приезжаешь, вот это воспоминание детства и непринятие и невера в тебя сказываются как-то косвенно. И ей тоже было очень тяжело в России играть. Она, по-моему, один матч выиграла из трех-четырёх сыгранных в России.

— Ну, Маша по своей ментальности, вот опять же я спрашивал уже, она больше американка, то есть она там сформировалась, у нее другое было мировоззрение в отличие от вас или?

— Мы немного общались, то есть Маша всегда держалась отдельно. На играх сборной, да, там чуть-чуть больше общались, но не близко, ну, конечно, ментальность у неё больше американская, то есть когда мы что-то обсуждали, зачем Биркин, она искренне это не могла понять. Но в целом она очень приветлива, я понимаю, почему она так себя огораживала, потому что столько людей от него всего хотят, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.