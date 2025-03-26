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«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 26 на 27 марта

«Мастерс» в Майами: расписание игрового дня с 26 на 27 марта
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Сегодня, 26 марта, и в ночь на 27 марта мск пройдут матчи хардового турнира серии «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвертьфинала и четвёртого круга соревнований.

Теннис. «Мастерс» в Майами (США. Расписание 25-26 марта (время московское):

  • 22:00. Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция) — матч 4-го круга.
  • 23:30. Франсиско Серундоло (Аргентина) — Григор Димитров (Болгария).
  • 3:30. Себастьян Корда (США) — Новак Джокович (Сербия).

Действующим чемпионом «Мастерса» в Майами является дисквалифицированный итальянец Янник Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл Григора Димитрова.

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