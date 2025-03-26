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Иванишевич — о Рыбакиной: вне корта происходило то, что я не мог контролировать и не хотел

Иванишевич — о Рыбакиной: вне корта происходило то, что я не мог контролировать и не хотел
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Чемпион Уимблдона-2001 хорват Горан Иванишевич рассказал о работе с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной. Иванишевич тренировал Рыбакину с конца 2024 года до января 2025-го.

«Всё было немного странно. Не буду много об этом говорить, но скажу, что это немного грустная и странная история. Даже до того, как я стал её тренером, я считал её лучшей теннисисткой в мире. Она играет красивее и проще всех, и мне это нравилось.

К сожалению, вне корта происходили некоторые события, которые я не мог контролировать, да и не хотел быть частью этой истории. Затем я решил, что лучшим решением будет уйти. Желаю ей всего наилучшего в карьере», — приводит слова Иванишевича Talking Tennis.

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Новости. Теннис
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