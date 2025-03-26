Турнир WTA-1000 в Майами: расписание игрового дня с 25 на 26 марта

Сегодня, 26 марта, и в ночь на 27 марта по московскому времени пройдут матчи хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч четвертьфинальной стадии соревнований.

Теннис. WTA-1000 в Майами (США). Четвертьфиналы. Расписание 26-27 марта (время московское):

20:00. Александра Эала (Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша).

2:00. Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (США).

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале обыгравшая Елену Рыбакину из Казахстана.