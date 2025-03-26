«Надеюсь, это когда-нибудь изменится». Кузнецова — о госфинансировании в теннисе России

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова высказалась о государственном финансировании в теннисе.

— Вот если сравнивать, например, участие государства в футболе, в том же и в теннисе, как ты думаешь, если, например, государство будет принимать участие в теннисе, есть ли шанс, что будет больше детей заниматься, и вообще, насколько это возможно?

— Конечно.

— Потому что я думаю, что на сегодняшний день футбол в России без поддержки государства не будет функционировать в том виде, в котором он сейчас есть.

— 100%, но это чуть-чуть разные виды спорта, потому что в России есть спонсоры, большие спонсоры, как ВТБ, как «Газпром» и и другие банки, большие компании, которых государство, мне кажется, обязывает финансировать спорт. Люди приходят на стадионы, смотрят, продаются билеты, телевизионные права. И есть очень много команд. А теннис мирового уровня задействует спортсменов с разных стран. Соответственно, они все играют международные турниры. То есть тут надо развивать какую-то свою теннисную лигу в России. И чтобы люди ходили тут и строили теннисные стадионы, понимаешь, это очень сложно всё это построить. Как будто разные абсолютно сферы.

— То есть, ну, грубо говоря, называя вещи своими именами, на сегодняшний день молодым ребятам-теннисистам проще точно так же, как там ты в своё время, уезжать из страны, чтобы иметь возможность участвовать в турнирах и там как-то прогрессировать и развиваться?

— На мой взгляд, начинать можно в России и нужно в России, потому что всё же у нас больше всего и лучше всего уделяют время технике, её изучению и обучению технике. В Испании вообще они тебе кидают тысячи мячей, и ты бегаешь за ними, и дальше потом, когда видно, что у тебя есть какая-то перспектива, тогда уже тобой занимаются, а в России это чуть-чуть иначе. И, соответственно, закалку мы получаем тут, нас воспитывают жёстко тут, чтобы мы были дисциплинированы, чтобы мы жаждали результата, а дальше — уже ехать за границу, Ну, к сожалению, сейчас так. Мне очень не хочется так говорить и говорить всем: «Пожалуйста, оставайтесь», но это такой на данный момент факт. Я надеюсь, что когда-нибудь это изменится, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.