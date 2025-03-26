82-я ракетка мира Альтмайер: Синнер не похож на парня, который намеренно нарушит правила

82-я ракетка мира немецкий теннисист Даниэль Альтмайер считает, что трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» итальянец Янник Синнер не нарушал антидопинговые правила нарочно.

«Я общался с Синнером лично. Он не похож на того парня, который намеренно пойдёт против правил. Вероятно, это была случайность. Думаю, что в других ситуациях тоже происходили случайности. Я не верю, что многие игроки намеренно употребляют допинг.

Иногда невезение играет свою роль. Ко всем нам следует относиться одинаково — независимо от того, занимаешь ли ты первое, 100-е или 1000-е место в рейтинге. Это должно быть самым строгим правилом. Я понимаю, почему многие игроки разочарованы. В случае с Синнером я не думаю, что он сделал что-то намеренно», — приводит слова Альтмайера Сlay Tenis.