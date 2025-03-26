«Мне было прикольнее поиграть в футбол». Светлана Кузнецова — о начале занятий теннисом

Победительница двух турниров «Большого шлема», российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, как начала заниматься теннисом.

«Я с велосипедистами росла. Крестовский остров сейчас очень пафосным местом считается. Раньше это просто хороший район был. И было очень много теннисных кортов. И папа решил, что вот дочка пусть занимается теннисом. И потом всегда подшучивал, говорил: «Я знал, что теннисисты много зарабатывают, но не знал, что вы тратите, как вся моя команда». А мы с мамой очень скромно ездили, просто и денег немного было. И пробовали постоянно разные группы.

Я, честно, не очень горела теннисом, мне было прикольнее с ребятами поиграть в футбол, на велосипеде покататься. Ну, родители настаивали, я вроде, ну, прикольно. На счёт мне нравилось играть, а какие-то упражнения мне было скучно. И тренеры говорили: «Слушайте, ну, она классная, у неё что-то есть, потенциал. Но она ленивая, рассеянная, ещё что-то, ещё что-то». Мне кажется на тот момент, что люди не могли меня заинтересовать. С ребёнком нужно уметь работать. А я приходила, обвесилась медалями чемпионата мира моей мамы, шесть медалей. Велотрусы какие-то на 35 размеров больше надела на себя.

И, конечно, мне просто хотелось играть, что хочется ребёнку. И постоянно говорили, что нет, не получится. Зачем ты стараешься, маме говорили. И родители верили, то есть это было благодаря их вере. Нужно что-то делать, нужно расти. Вот дочка играет в теннис, давайте выбирать, куда двигаться дальше. Объёма тут не хватает. Нужно искать базу. У папы есть база тренировочная для его спортсменов, где они готовятся. Это Тортоса между Барселоной и Валенсией в Испании. Но мы знаем, что школа хорошая — это Америка и Испания. Выбирали, куда поехать. И как-то Испания вроде бы поближе и понятнее», — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.