Светлана Кузнецова рассказала, кого из теннисистов можно сравнить с Криштиану Роналду

Победительница двух турниров «Большого шлема», российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала, кого из теннисистов можно сравнить с нападающим футбольного клуба «Аль-Наср» (Саудовская Аравия) португальцем Криштиану Роналду.

— Кто твой любимый теннисист?

— Роджер, конечно. Смотри, Роджер, он гений. И в теннисном сообществе для всех он гений. Рафа — трудяга. Новак, он чуть-чуть такой… Он очень харизматичный, он очень любит работать на публику, это видно.

— Это сербские штучки, да? Специфика ментальности их.

— Да, да, он любит. И он же Ноле, а это вроде на сербском — номер один. Он с детства говорил: «Я Ноле, то есть я буду номер один». Его вера, он не может не восхищать вообще, вот как он работает над собой. Мне кажется, его можно сравнить с Криштиану, потому что Роджер, да, он крутой, гениальный, много работает, несомненно.

— Короче, Роджер — это Месси, а я всё-таки просто думал, что Надаль — это Криштиану.

— Нет, потому что Криштиану очень профессионален, Рафа непрофессионален. Я знаю, что он может играть, я не знаю, до конца ли карьеры он так делал, но раньше мы всё время, у нас поскольку был один агент, и мы делили некоторые отели вместе, он играл в PlayStation, он мог до двух, до трёх часов утра, и также он не следил за питанием. Ну как бы нет, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.