«Впечатление было, что кто-то умер». Светлана Кузнецова – о взаимоотношениях с родителями

Победительница двух турниров «Большого шлема», российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала о взаимоотношениях со своими родителями.

— Не было ли у тебя, ну, сложностей с родителями? Потому что, я так понимаю, что тебя всё равно заставляли много работать, какая-то вот такая повестка. На этом фоне как взаимоотношения с родителями были?

— Взаимоотношения? Я долго в осознанном возрасте уже работала с психологами, ещё с кем-то, я сама с собой обсуждала, что папа любит тренерской любовью. Вот такая у него любовь.

— Это сложно понять.

— Это сложно понять девочке. У меня, наверное, такой переходный момент в Испании был, когда мне было 14, и ты говоришь, большие деньги. Тогда я понимала, что это стоит моему папе. Сначала моя мотивация стала такой, что я хочу вознаградить папу, что я что-то выиграю, чтобы его этим отблагодарить. И тогда я нашла мотивацию в себе играть в теннис. И дальше я влюбилась в эту игру. И тогда пошли результаты уже.

И, конечно, с родителями, наверное, самый сложный переходный момент был где-то в 16−17 лет, когда я захотела ездить одна, а папа считал, что я должна ездить с мамой. А я видела, как мама переживает. Просто мама в детстве могла не спать ночью, плакать, потому что я проиграла. И у меня такое впечатление было, что кто-то умер в семье. И вроде бы как-то плохо, надо переживать. А я не понимаю, мне вообще как? Ну, я лет 15 жила с тем, что когда я проигрываю, для меня три дня были прямо депрессии, было очень сложно, что не хочешь просыпаться на следующее утро, не в плане, что ты хочешь умереть, но прям очень сложно. И, конечно, это какая-то ответственность. Но когда ты это прорабатываешь, и ты стараешься относиться к проигрышам как-то более лояльно, так же, как и к победам, то есть тебя не должно это выносить, потому что мы играем каждую неделю практически. Поэтому ты должен как-то балансировать, но это очень сложно, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.