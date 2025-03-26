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«Было так смешно». Кузнецова рассказала забавную историю о разговоре с батюшкой в храме

«Было так смешно». Кузнецова рассказала забавную историю о разговоре с батюшкой в храме
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Победительница двух турниров «Большого шлема», российская теннисистка Светлана Кузнецова рассказала забавную историю о разговоре с батюшкой в храме.

«Единственный, наверное, такой милый момент [был], когда я пришла к батюшке в храм, он мне говорит: «А чем ты занимаешься?» Это старец был. Я говорю, теннисом. Он говорит: «Это что?» Я чуть-чуть подвисла, я говорю, не знаю, линии, теннис, мячик, ракетка. «Ну, я понял, актриса». И вот это было так смешно (смеётся). Ну, больше нет, честно, нет», — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.

39-летняя Кузнецова — победительница 18 турниров на уровне WTA в одиночном разряде, в том числе Открытого чемпионата Франции — 2009 и US Open — 2004. В последний раз она проводила матч на уровне WTA в конце июня 2021 года (на Уимблдоне).

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