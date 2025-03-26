Радукану: довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами
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60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану оценила свои результаты на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:1, 6:3.
Майами (ж). 4-й круг
24 марта 2025, понедельник. 22:10 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Аманда Анисимова
А. Анисимова
«Чувствую себя комфортно. В окружении людей, которые меня поддерживают, могу расслабиться, быть собой, искренне выражать эмоции – и для меня это очень важно. Да, я довольна тем, как всё складывается на корте и за его пределами. Просто счастлива выходить на матч и наслаждаться игрой», — сказала Радукану на пресс-конференции.
В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами Радукану сразится с американкой Джессикой Пегулой.
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