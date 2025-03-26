Кирьос анонсировал интервью с Соболенко, Джоковичем и Тайсоном в рамках своего подкаста

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о скором выходе второго сезона своего видеоподкаста Good Trouble. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях.

Во втором сезоне выйдут подкасты с Наоми Осакой, Новаком Джоковичем, Ариной Соболенко, Фрэнсисом Тиафо, Джоном Макинроем и другими людьми из мира тенниса. Также Кирьос записал интервью с Майком Тайсоном, Беаром Гриллсом, Мэттью Макконахи, Пирсом Морганом и другими звёздами шоу-бизнеса.

20 марта Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4.