Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кирьос анонсировал интервью с Соболенко, Джоковичем и Тайсоном в рамках своего подкаста

Кирьос анонсировал интервью с Соболенко, Джоковичем и Тайсоном в рамках своего подкаста
Комментарии

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о скором выходе второго сезона своего видеоподкаста Good Trouble. Об этом спортсмен сообщил на своей странице в социальных сетях.

Во втором сезоне выйдут подкасты с Наоми Осакой, Новаком Джоковичем, Ариной Соболенко, Фрэнсисом Тиафо, Джоном Макинроем и другими людьми из мира тенниса. Также Кирьос записал интервью с Майком Тайсоном, Беаром Гриллсом, Мэттью Макконахи, Пирсом Морганом и другими звёздами шоу-бизнеса.

20 марта Кирьос одержал свою первую за 2,5 года победу в ATP-туре. В матче первого круга турнира категории «Мастерс» в Майами он обыграл 101-ю ракетку мира американца Маккензи Макдональда — 3:6, 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Ник Кирьос объяснил, почему не хочет брать уайлд-кард на теннисные турниры
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android