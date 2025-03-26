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Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами

Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами
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60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами Радукану сразится с американкой Джессикой Пегулой, которая в матче четвёртого круга обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале одолевшая Елену Рыбакину из Казахстана.

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