Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам турнира в Майами

60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вернётся в топ-50 рейтинга WTA по итогам успешного выступления на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Спортсменка вышла в четвертьфинал соревнований, одержав победу над американкой Амандой Анисимовой со счётом 6:1, 6:3.

В четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами Радукану сразится с американкой Джессикой Пегулой, которая в матче четвёртого круга обыграла украинку Марту Костюк со счётом 6:2, 6:3.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующая чемпионка — американская теннисистка Даниэль Коллинз, в прошлогоднем финале одолевшая Елену Рыбакину из Казахстана.