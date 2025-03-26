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«Уровень в лучшем случае игрока из топ-40». Чесноков — о спаде Медведева

«Уровень в лучшем случае игрока из топ-40». Чесноков — о спаде Медведева
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о неубедительных результатах российского теннисиста Даниила Медведева.

«Сейчас Даниил играет неубедительно, с такой игрой будет непросто вернуться в первую десятку. Не могу сказать, что он совсем плох, но это уровень в лучшем случае игрока из топ-40, против лучших теннисистов он бороться на равных пока не готов. Сложно сказать, сколько этот спад может продлиться, может быть, на грунте он сможет что-то показать, но пока в это с трудом верится», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. По итогам соревнований он впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP и станет 11-й ракеткой мира.

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