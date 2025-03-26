Джокович — о Маррее: не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович положительно высказался о сотрудничестве с британцем Энди Марреем.

«Мы делили одну сцену, если можно так выразиться. Долгое время играли вместе в туре и знаем друг друга с юниорских времён, уже 20-25 лет. Конечно, когда вы соперники, вы не так много взаимодействуете. Я всегда уважал Энди как игрока, но сейчас уважаю ещё больше как человека. Он хороший парень. Благодарен, что он переживает за то, чтобы я хорошо сыграл.

Всё ещё не верится, что один из моих главных соперников теперь мой тренер, что он прыгает от радости в боксе и трясёт кулаком. Иногда мне нужно ущипнуть себя и спросить: «Это реальность или сон?» Но это здорово. В Майами всё складывается хорошо. Мы рано сюда приехали, почти за неделю до начала турнира. Поиграли в гольф, ходили вместе ужинать и веселились», — сказал Джокович в интервью Sky Sports.

В ноябре 2024 года Джокович объявил, что будет работать в тандеме с Марреем в период межсезонья вплоть до окончания Australian Open — 2025. После турнира Новак заявил, что их сотрудничество с британцем будет продлено на «неопределённый срок».