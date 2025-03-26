Кафельников: уверен, что Мирра Андреева поднимется в рейтинге ещё выше

Победитель двух турниров «Большого шлема», бывший лидер мирового рейтинга Евгений Кафельников высказался о выступлениях шестой ракетки мира 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой.

«Мирра — большая молодец. Рано или поздно любая серия заканчивается. Теперь ей надо готовиться к грунту. Будет время прийти в себя. До Открытого чемпионата Франции будут сильные турниры, ей не надо защищать много очков, так что уверен, что она скоро поднимется в рейтинге ещё выше», — приводит слова Кафельникова ТАСС.

В воскресенье, 16 марта, Мирра Андреева выиграла турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. В финале юная россиянка одолела первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко со счётом 2:6, 6:4, 6:3. Для неё эта победа стала второй подряд на «тысячнике» после титула в Дубае (ОАЭ) в феврале.