Карен Хачанов показал, как проводит свободное время с сыновьями

23-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов показал, как проводит свободное время с детьми.

«Немного времени с детьми», — подписал публикацию Хачанов.

Фото: страница хачанова в социальных сетях

Старшего сына Хачанова и его жены Вероники зовут Давид, он родился в 2019 году. Младший Микаэль родился в июле 2023 года.

Напомним, ранее в третьем круге «Мастерса» в Майами Карен Хачанов уступил болгарину Григору Димитрову. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 4:6, 5:7.

Далее российский теннисист выступит на турнире в Монте-Карло (Монако), который пройдёт с 6 по 13 апреля. Действующим чемпионом соревнований является грек Стефанос Циципас.