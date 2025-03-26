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Борис Беккер рассказал, каким карьерным достижением он гордится по сей день

Борис Беккер рассказал, каким карьерным достижением он гордится по сей день
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Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил гордость своим карьерным достижением. Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл 576 недель в топ-10 рейтинга ATP, что в эквиваленте равно 11 полным годам.

«Горжусь тем, что я провёл 576 недель в топ-10», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл последний матч 25 лет назад. В четвёртом круге Уимблдона-1999 он проиграл Патрику Рафтеру 3:6, 2:6, 3:6. В общей сложности Беккер провёл 1317 встреч в одиночном и парном разрядах, в которых одержал 967 побед.

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