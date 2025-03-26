Борис Беккер рассказал, каким карьерным достижением он гордится по сей день

Бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер выразил гордость своим карьерным достижением. Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл 576 недель в топ-10 рейтинга ATP, что в эквиваленте равно 11 полным годам.

«Горжусь тем, что я провёл 576 недель в топ-10», — написал Беккер на своей странице в социальных сетях.

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» провёл последний матч 25 лет назад. В четвёртом круге Уимблдона-1999 он проиграл Патрику Рафтеру 3:6, 2:6, 3:6. В общей сложности Беккер провёл 1317 встреч в одиночном и парном разрядах, в которых одержал 967 побед.