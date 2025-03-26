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Паничи — о темпераменте Джоковича: ему нужен враг, которому он будет противостоять

Паничи — о темпераменте Джоковича: ему нужен враг, которому он будет противостоять
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Экс-тренер по физподготовке 24-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича Марко Паничи высказался о темпераменте сербского спортсмена.

«Желание соревноваться — одна из самых сильных сторон Новака Джоковича. Образно говоря, ему нужен враг, которому он будет противостоять. Будь то трибуна, будь то ваш соперник на корте… ему нужен этот источник энергии. В прошлом, когда мы видели, что он слишком спокоен, мы пытались его встряхнуть. Это был метод, который помогал ему добывать энергию во время каждого матча. Есть и другие игроки, которым нужно прямо противоположное, но это метод Новака», — приводит слова Паничи Punto de Break.

Напомним, Джокович и Паничи начали работать вместе в 2017 году. Тогда серб обратился к итальянцу во время восстановления от травмы локтя. Паничи составил для Новака эффективную реабилитационную программу, и после этого они начали полноценное сотрудничество, которое завершилось в 2024 году.

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