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Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде

Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/4 финала они одержали волевую победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия)/Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4).

Майами — парный разряд (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 20:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 1 10
7 		3 0 4
         
Екатерина Александрова
Россия
Екатерина Александрова
Питон Стирнс
США
Питон Стирнс
Е. Александрова П. Стирнс
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Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянки выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В следующем круге Андреева и Шнайдер сразятся с победителями матча Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.

Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.

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