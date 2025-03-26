Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал турнира в Майами в парном разряде. На стадии 1/4 финала они одержали волевую победу над дуэтом Екатерина Александрова (Россия)/Питон Стирнс (США). Встреча завершилась со счётом 5:7, 6:3, 1:0 (10:4).
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Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. За это время россиянки выполнили один эйс, допустили пять двойных ошибок и реализовали два из шести брейк-пойнтов. На счету их соперниц шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.
В следующем круге Андреева и Шнайдер сразятся с победителями матча Цзян Синьюй/Фанг-Се Ву — Ван Синьюй/Чжэн Сайсай.
Отметим, Шнайдер и Андреева уже завершили выступления на турнире в Майами в одиночном разряде, уступив во втором и третьем круге соответственно.
- 26 марта 2025
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