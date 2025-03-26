Ига Швёнтек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин. Встреча завершилась со счётом 2:6, 5:7.

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Матч продолжался 1 час 39 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.