Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ига Швёнтек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами

Ига Швёнтек сенсационно проиграла 140-й ракетке мира в четвертьфинале турнира в Майами
Аудио-версия:
Комментарии

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в полуфинал турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Она проиграла 140-й ракетке мира Александре Эале из Филиппин. Встреча завершилась со счётом 2:6, 5:7.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 20:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
Играй в Лигу шампиньонов и забирай бонус от БЕТСИТИ
играть
Реклама
Рекламодатель: ООО«Фортуна».ИНН: 6164205110
erid 2RanymTCzxq 18+

Матч продолжался 1 час 39 минут. Польская теннисистка выполнила три подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету её соперницы один эйс, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

Материалы по теме
Мирра и Диана — в полуфинале Майами. Они уже вторые в Чемпионской гонке
Мирра и Диана — в полуфинале Майами. Они уже вторые в Чемпионской гонке
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android