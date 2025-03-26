Фото: реакция Александры Эалы после победы над Швёнтек в четвертьфинале турнира в Майами

140-я ракетка мира Александра Эала из Филиппин удивилась неожиданной победе над второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Фото: кадр из трансляции

Александра Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

На пути к полуфиналу турнира в Майами представительница Филиппин успела выбить уже трёх чемпионок турниров «Большого шлема» – Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек.