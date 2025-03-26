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Александра Эала прокомментировала сенсационную победу над Игой Швёнтек в Майами

Александра Эала прокомментировала сенсационную победу над Игой Швёнтек в Майами
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140-я ракетка мира Александра Эала из Филиппин прокомментировала сенсационную победу над второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 20:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Не знаю, что сказать. Я в полном недоумении. Я на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это сюрреалистично. Чувствую, что я тот же самый человек. Так счастлива, что могу соревноваться с таким игроком на корте», — сказала Эала после встречи.

Александра Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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