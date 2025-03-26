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140-я ракетка мира Эала одолела трёх чемпионок ТБШ на пути к полуфиналу турнира в Майами

140-я ракетка мира Эала одолела трёх чемпионок ТБШ на пути к полуфиналу турнира в Майами
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140-я ракетка мира Александра Эала из Филиппин победила трёх чемпионок турниров «Большого шлема» на пути к полуфиналу «тысячника» в Майами (США). Спортсменка успела одолеть Елену Остапенко, Мэдисон Киз и Игу Швёнтек.

Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 20:10 МСК
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7
2 		5
         
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Обыграв вторую ракетку мира Игу Швёнтек, Александра Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

В полуфинале турнира категории WTA-1000 в Майами представительница Филиппин сразится с победительницей матча между Эммой Радукану и Джессикой Пегулой.

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