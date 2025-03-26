«Невероятный момент!» Моргаду — о победе Эалы над Швёнтек в Майами

Известный португальский журналист Жозе Моргаду прокомментировал победу 140-й ракетки мира Александры Эалы над вторым номером мирового рейтинга Игой Швёнтек в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 6:2, 7:5.

«Что за момент! Невероятный! Невероятный момент! Один из самых безумных забегов на моей памяти», — написал Моргаду на своей странице в слциальных сетях.

Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.