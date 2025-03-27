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Александр Зверев неожиданно проиграл Артюру Фису в четвёртом круге ATP-1000 в Майами

Александр Зверев неожиданно проиграл Артюру Фису в четвёртом круге ATP-1000 в Майами
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Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил в матче четвёртого круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США) французу Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фиса.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 22:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

Встреча продолжалась ровно два часа. В её рамках Фис четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За место в полуфинале «Мастерса» Фис поспорит с чехом Якубом Меншиком.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.

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