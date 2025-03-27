Александр Зверев неожиданно проиграл Артюру Фису в четвёртом круге ATP-1000 в Майами

Трёхкратный финалист турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уступил в матче четвёртого круга турнира категории ATP-1000 в Майами (США) французу Артюру Фису. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фиса.

Встреча продолжалась ровно два часа. В её рамках Фис четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Зверева девять эйсов, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

За место в полуфинале «Мастерса» Фис поспорит с чехом Якубом Меншиком.

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.