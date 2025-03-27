«Спине конец, полный…» Фис — о проблемах со здоровьем в матче со Зверевым в Майами

Французский теннисист Артюр Фис неоднократно жаловался на боли в спине во время матча со второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в рамках четвертьфинала турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Фиса.

«Спине конец (в оригинале используется нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), спине конец, полный… Я не могу бить с форхенда, да и на приёме плох», — говорил Фис медицинскому штабу во время встречи со Зверевым.

За место в полуфинале «Мастерса» Фис поспорит с чехом Якубом Меншиком. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.