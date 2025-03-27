Артюр Фис прокомментировал победу над Зверевым в четвертьфинале «Мастерса» в Майами

Французский теннисист Артюр Фис прокомментировал победу над второй ракеткой мира немцем Александром Зверевым в рамках четвертьфинала турнира категории ATP-1000 в Майами (США). Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«Я плохо чувствовал себя в розыгрышах, были проблемы со спиной. Они со мной с детства, иногда обостряются. Нужно было действовать более агрессивно, входить в корт и не давать ему играть – если давать ему играть, он один из лучших в мире. Очень доволен тем, как справился. В третьем сете я думал, что всё кончено. Он вёл 3:1, превосходно подавал. Но я сказал себе: «Не бесись, старайся бороться. Если сделаешь брейк – здорово». Так и получилось. Отлично», – сказал Фис в интервью на корте.

За место в полуфинале «Мастерса» Фис поспорит с чехом Якубом Меншиком. Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд составляет $ 9 млн. Победителем прошлогоднего розыгрыша является итальянец Янник Синнер, который в финале обыграл представителя Болгарии Григора Димитрова.