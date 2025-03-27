Димитров обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами

Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:7 (6:8), 6:4 7:6 (7:3).
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Продолжительность встречи составила 2 час 50 минут. За это время Димитров сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Серундоло семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем круге Димитров встретится с победителем пары Себастьян Корда (США) – Новак Джокович (Сербия).
Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.
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