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Франсиско Серундоло — Григор Димитров, результат матча 27 марта 2025, счет 1:2, четвертьфинал турнира в Майами

Димитров обыграл Серундоло и вышел в полуфинал турнира в Майами
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Болгарский теннисист Григор Димитров вышел в полуфинал турнира в Майами. В четвертьфинале он обыграл аргентинца Франсиско Серундоло со счётом 6:7 (6:8), 6:4 7:6 (7:3).

Майами (м). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 00:40 МСК
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		4 6 3
6 6 		6 7 7
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров

Продолжительность встречи составила 2 час 50 минут. За это время Димитров сделал семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. На счету Серундоло семь эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем круге Димитров встретится с победителем пары Себастьян Корда (США) – Новак Джокович (Сербия).

Турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Общий призовой фонд турнира в мужском одиночном разряде составляет $ 9,1 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл болгарина Григора Димитрова.

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