Эала повторила достижение Азаренко на турнире в Майами семилетней давности
Поделиться
140-я ракетка мира филиппика Александра Эала повторила лучший результат, достигнутый обладательницей wild card с момента основания турнира в Майами в 1985 году.
Майами (ж). 1/4 финала
26 марта 2025, среда. 20:10 МСК
Александра Эала
А. Эала
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Ранее до полуфиналов доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.
Напомним, в полуфинале турнира в Майами Эала обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек со счётом 6:2, 7:5.
Александра Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2025
-
04:15
-
03:30
-
02:45
-
00:53
-
00:32
-
00:19
- 26 марта 2025
-
23:51
-
23:39
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
21:56
-
21:45
-
21:37
-
20:57
-
20:35
-
19:58
-
19:53
-
19:41
-
18:59
-
18:55
-
18:34
-
17:59
-
17:46
-
17:41
-
17:26
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:05
-
15:51
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:15