Эала повторила достижение Азаренко на турнире в Майами семилетней давности

140-я ракетка мира филиппика Александра Эала повторила лучший результат, достигнутый обладательницей wild card с момента основания турнира в Майами в 1985 году.

Ранее до полуфиналов доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.

Напомним, в полуфинале турнира в Майами Эала обыграла вторую ракетку мира польскую теннисистку Игу Свёнтек со счётом 6:2, 7:5.

Александра Эала одержала крупнейшую победу в карьере и вышла в дебютный полуфинал на уровне тура. Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.