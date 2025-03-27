Димитров достиг юбилейной победы на «Мастерсах». Это рекорд среди игроков не старше 34 лет

15-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров после победы в четвертьфинальном матче турнира категории «Мастерс» в Майами с аргентинцем 24-й ракеткой рейтинга Франсиско Серундоло (6:7, 6:4, 7:6) достиг отметки в 150 побед в выигранных матчах в соревнованиях ATP-1000. Об этом сообщает OptaAce.

По информации источника, 33-летний Димитров стал первым теннисистом, родившимся после 1990 года, который достиг 150 побед на турнирах серии «Мастерс». Кроме того, эта победа стала 58-й в ATP-1000 для Димитрова с момента, как ему исполнилось 30 лет.

В следующем круге Димитров встретится с победителем пары Себастьян Корда (США) — Новак Джокович (Сербия).

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