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Фис рассказал, что матч против Медведева помог ему обыграть Зверева на турнире в Майами

Фис рассказал, что матч против Медведева помог ему обыграть Зверева на турнире в Майами
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Французский теннисист Артюр Фис рассказал, что матч против россиянина Даниила Медведева на турнире в Индиан-Уэллсе помог ему обыграть немца Александра Зверева в четвертьфинале турнира в Майами.

Майами (м). 4-й круг
26 марта 2025, среда. 22:15 МСК
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		3 4
3 		6 6
         
Артюр Фис
Франция
Артюр Фис
А. Фис

«Всегда получаются хорошие матчи, когда играешь против лучших игроков мира, нужно быть готовым и показывать свою лучшую игру — другого варианта нет. Именно это мне и нравится: играть на больших стадионах против сильнейших теннисистов мира.

Пока что, думаю, у меня всё получается хорошо. Опыт, который я получил в Индиан-Уэллсе в матче против Медведева, очень помог мне в этот раз. Тогда я потратил слишком много энергии на подбадривание себя, поэтому сегодня на корте я был гораздо спокойнее, сберёг энергию и чувствовал себя отлично», — приводит слова Фиса Punto de Break.

Напомним, Медведев обыграл Фиса в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе.

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