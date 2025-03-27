Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами, где встретится со 140-й ракеткой — Эалой
Поделиться
Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла 60-ю ракетку рейтинга, спортсменку из Великобритании Эмму Радукану в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.
Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|2
|
|6 3
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 2 часа 18 минут. Пегула сделала шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести. Следующий матч американка проведёт с филиппинкой Александрой Эалой, которая сенсационно победила вторую ракетку мира Игу Швёнтек.
Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 марта 2025
-
06:34
-
06:26
-
06:25
-
04:56
-
04:39
-
04:15
-
03:30
-
02:45
-
00:53
-
00:32
-
00:19
- 26 марта 2025
-
23:51
-
23:39
-
22:54
-
22:47
-
22:33
-
21:56
-
21:45
-
21:37
-
20:57
-
20:35
-
19:58
-
19:53
-
19:41
-
18:59
-
18:55
-
18:34
-
17:59
-
17:46
-
17:41
-
17:26
-
16:56
-
16:38
-
16:28
-
16:05