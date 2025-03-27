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Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами, где встретится со 140-й ракеткой — Эалой

Пегула вышла в полуфинал турнира в Майами, где встретится со 140-й ракеткой — Эалой
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Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула обыграла 60-ю ракетку рейтинга, спортсменку из Великобритании Эмму Радукану в 1/4 финала турнира WTA-1000 в Майами со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2.

Майами (ж). 1/4 финала
27 марта 2025, четверг. 04:00 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		7 7 2
6 		6 3 6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 2 часа 18 минут. Пегула сделала шесть подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три из восьми брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести. Следующий матч американка проведёт с филиппинкой Александрой Эалой, которая сенсационно победила вторую ракетку мира Игу Швёнтек.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.

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