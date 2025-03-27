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Определились все полуфиналистки турнира WTA-1000 в Майами: с кем сыграет Арина Соболенко, кто соперник сенсации Эалы

Стали известны все полуфиналистки «тысячника» в Майами
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По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

Таким образом, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с итальянкой седьмым номером рейтинга Жасмин Паолини. 140-я ракетка рейтинга WTA, сенсация «тысячника» Александра Эала сыграет с американкой Джессикой Пегулой (4).

Теннис. WTA-1000 в Майами. Женщины, одиночный разряд. Пары 1/2 финала:

  • Арина Соболенко — Жасмин Паолини
  • Александра Эала — Джессика Пегула
Майами (ж). 1/2 финала
27 марта 2025, четверг. 22:00 МСК
Арина Соболенко
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
Ж. Паолини
Майами (ж). 1/2 финала
28 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Александра Эала
Филиппины
Александра Эала
А. Эала

В 1/4 финала Соболенко была сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь, Паолини победила Магду Линетт из Польши, Эала сенсационно одолела ещё одну представительницу Польши Игу Швёнтек, а Пегула в трёх сетах обыграла Эмму Радукану (Великобритания).

Матч между белоруской и итальянкой пройдёт сегодня, 27 марта. Встреча американки и филиппинки состоится завтра, 28 марта.

Календарь WTA-1000 в Майами
Турнирная сетка WTA-1000 в Майами
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