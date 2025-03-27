Турнир WTA-1000 в Майами: результаты игрового дня с 26 на 27 марта

В ночь с 26 на 27 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого круга соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. Турнир WTA-1000 в Майами (США). 1/4 финала.

Александра Эала (Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:2, 7:5;

(Филиппины) — Ига Швёнтек (Польша) — 6:2, 7:5; Эмма Радукану (Великобритания) — Джессика Пегула (США) — 4:6, 7:6, 2:6.

Напомним, турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз. В прошлогоднем финале она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана.