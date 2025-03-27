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Мастерс в Майами: результаты дня с 23 на 24 марта: как сыграли, кто вылетел, Александр Зверев, Григор Димитров

«Мастерс» в Майами: результаты игрового дня с 26 на 27 марта
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В ночь с 26 на 27 марта в американском Майами прошёл очередной игровой день хардового турнира категории «Мастерс». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами поединков четвёртого круга и 1/4 финала соревнований. Победители в парах выделены курсивом.

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Теннис. Турнир ATP-1000 в Майами (США). Четвёртый круг и 1/4 финала. Результаты матчей 26-27 марта:

  • Александр Зверев (Германия) — Артюр Фис (Франция) — 6:3, 3:6, 4:6;
  • Франсиско Серундоло (Аргентина) — Григор Димитров (Болгария) — 7:6, 4:6, 6:7.

Напомним, турнир в Майами проходит с 19 по 30 марта. Действующим чемпионом соревнований является Янник Синнер.

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